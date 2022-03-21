لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تؤكد استمرار متابعة أسعار السلع

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة الطوارئ الحكومية الخاصة بمتابعة الأسعار، أنها مستمرة في متابعة ومراقبة الأسواق والمستجدات المتعلقة بالمخزون السلعي والامن الغذائي للمستهلك.وأوضحت اللجنة التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني وتضم مباحث التموين والمكتب الاعلامي الحكومي ووزارة الزراعة، أن الطواقم كثفت من الجولات التفتيشية والرقابية خلال الفترة الماضية وما زالت، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.وأكدت الوزارة أنها أصدرت نشرة استرشاديه بأسعار السلع الاساسية ولاقت ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين، وأنها أحالت عدد من التجار للنيابة العامة لإخذ المقتضى القانوني بحقهم لعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة.وأشارت اللجنة إلى أنها ستصدر قائمة سعرية تشمل أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك وأسعار مواد البناء وأسعار التمور.ودعت اللجنة لعدم التعاطي مع أي اشاعات ومعلومات مغلوطة والرجوع للوزارة للتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بأسعار السلع.