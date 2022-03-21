بينت يلقتي بالسيسي في القاهرة.. هذا ما سيتم مناقشته

رام الله - دنيا الوطنيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا، وذلك للمرة الثانية خلال 6 أشهر.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن القاء الثنائي سيناقش تعزيز العلاقات المصرية الإسرائيلية.وتأتي هذه الزيارة بعد أن أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بالاتفاق مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تسيير خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، وذلك ابتداء من عيد الفصح اليهودي، الشهر المقبل.وأُثير تسيير الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة وبمبادرة من المصريين، وطُرحت القضية مرة أخرى في لقاء بينيت والسيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي.