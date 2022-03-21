دولي

مدينة ماريوبول تتعرض للقنابل كل 10 دقائق.. كارثة تنتظرها

مدينة ماريوبول تتعرض للقنابل كل 10 دقائق.. كارثة تنتظرها
رام الله - دنيا الوطن
وصفت أوكرانيا، الاثنين، الوضع في ماريوبول بأنه "صعب للغاية"، وقالت إنها غير قادرة على توفير ممر إنساني آمن جديد لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة بعد أن تحدت الإنذار الروسي للاستسلام.

وتخضع ماريوبول الساحلية الواقعة على بحر آزوف، المتفرع من البحر الأسود، للحصار والقصف مع انعدام الطعام والدواء وانقطاع الكهرباء أو المياه العذبة منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتظهر لقطات فيديو للمدينة أنها تعرضت لدمار شديد، وصفه دبلوماسي يوناني بأنه يشبه الدمار الذي حلّ بمدينة لينينغراد، إبان الحرب العالمية الثانية.

وأمر الجيش الروسي الأوكرانيين في المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا بالاستسلام بحلول الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، قائلا إن من يقوم بتنفيذ هذا الأمر سيسمح له بالمغادرة عبر ممرات آمنة.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "بالطبع نرفض هذه الاقتراحات".

جهود باءت بالفشل

وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء ثمانية ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة، لكن مدينة ماريوبول لم تكن ضمن تلك المدن.

كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول باءت بالفشل، مؤكدة أن الوضع في المدينة صعب للغاية.

قصف كل 10 دقائق 

وقال مسؤولون أوكرانيون في المدينة لشبكة "سي إن إن" الأميركية إن دفعات من القنابل تتساقط على المدينة كل 10 دقائق.

وذكر النقيب في فوج آزوف بالحرس الوطني الأوكراني، سفياتوسلاف بالامار: "القنابل تسقط كل 10 دقائق. البوارج الحربية الروسية تقصف (المدينة). بالأمس تمكن الجنود من إعطاب 4 دبابات ومركبات عسكرية".

وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى الذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات والدفاع الجوي".

وكانت أوكرانيا قد اتهمت القوات الروسية بقصف مبان من بينها مستشفيات ومسرح، قالت إن أناسا كانوا يحتمون به الأسبوع الماضي.

"السيطرة خلال أسبوع"

وتنفي موسكو استهداف المدنيين، وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم على "القوميين الأوكرانيين" في الوضع في ماريوبول.

وقال زعيم انفصالي تدعمه روسيا في شرق أوكرانيا إن الأمر سيستغرق أكثر من أسبوع للسيطرة على ماريوبول.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد: "لست متفائلا للغاية بإمكانية إنهاء الأمر في يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع. لسوء الحظ لن يحدث هذا، المدينة كبيرة".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "المدافعين الأبطال" في المدينة ساعدوا في منع روسيا من الزحف على المدن الكبرى الأخرى، وأنقذوا الكثير من الأرواح.

وقال القنصل العام اليوناني في ماريوبول مانوليس أندرولاكيس الذي عاد إلى بلاده أمس الأحد بعد الفرار من الحصار "ما رأيته هناك...آمل ألا يراه أحد أبدا".

وأضاف أن ماريوبول انضمت إلى قائمة المدن "التي دمرتها الحرب بالكامل"، شأنها شأن جرنيكا ولينينغراد وكذلك غروزني وحلب.

أخبار ذات صلة

(إسرائيل اليوم): الجيش الأميركي أسقط طائرتين في العراق كانتا متوجهتين لمهاجمة إسرائيل

(إسرائيل اليوم): الجيش الأميركي أسقط طائرتين في العراق كانتا متوجهتين لمهاجمة إسرائيل

الرئيس الأوكراني يشن هجوماً كبيراً على إسرائيل

الرئيس الأوكراني يشن هجوماً كبيراً على إسرائيل

شاهد: اللحظات الأولى لتحطم طائرة صينية على متنها 133 شخصاً

شاهد: اللحظات الأولى لتحطم طائرة صينية على متنها 133 شخصاً

الأمم المتحدة تعلن حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا

الأمم المتحدة تعلن حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا

زيلينسكي: يمكن اندلاع الحرب العالمية الثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي: يمكن اندلاع الحرب العالمية الثالثة في هذه الحالة

(طالبان) تعتمد رسميا علماً جديداً لأفغانستان

(طالبان) تعتمد رسميا علماً جديداً لأفغانستان

(باتريوت) تصل سلوفاكيا تمهيدا لنقل منظومة (إس-300) لأوكرانيا

(باتريوت) تصل سلوفاكيا تمهيدا لنقل منظومة (إس-300) لأوكرانيا

تعيين منصور عباس وهاوزر بدلاء لرئيس الكنيست في حال غيابه

تعيين منصور عباس وهاوزر بدلاء لرئيس الكنيست في حال غيابه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العام يشارك بأعمال المؤتمر العربي حول دور التطوع في تعزيز عدالة الأطفال

النائب العام يشارك بأعمال المؤتمر العربي حول دور التطوع في تعزيز عدالة الأطفال

حماس تدين اعتقال &#34;عمارة&#34; وتدعو لتصعيد المواجهات ضد الاحتلال

حماس تدين اعتقال "عمارة" وتدعو لتصعيد المواجهات ضد الاحتلال

مركز فلسطين: 41 ابناً يفتقدون امهاتهم الأسيرات في عيد الأم

مركز فلسطين: 41 ابناً يفتقدون امهاتهم الأسيرات في عيد الأم

المالكي: الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية بسبب المنهاج

المالكي: الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية بسبب المنهاج

آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج

آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

الخارجية: تهويد القدس يشمل جميع نواحي المدينة ومحيطها

الخارجية: تهويد القدس يشمل جميع نواحي المدينة ومحيطها

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

منوعات

شاهد كيف شوق رامز جلال جمهوره بالبوستر الأول لبرنامجه الرمضاني 2022

شاهد كيف شوق رامز جلال جمهوره بالبوستر الأول لبرنامجه الرمضاني 2022

تعرف على بطلة مسلسل &#34;الهيبة&#34; وموعد عرضه

تعرف على بطلة مسلسل "الهيبة" وموعد عرضه

ما حقيقة إنفصال إمارات رزق عن زوجها حسام جنيد؟

ما حقيقة إنفصال إمارات رزق عن زوجها حسام جنيد؟

شاهد: الشارع المصري يطالب بإيقاف مسلسل رمضاني كويتي قبل عرضه

شاهد: الشارع المصري يطالب بإيقاف مسلسل رمضاني كويتي قبل عرضه

شاهد: شيماء سيف تحسم حقيقة إنفصالها عن زوجها على الهواء مباشرة

شاهد: شيماء سيف تحسم حقيقة إنفصالها عن زوجها على الهواء مباشرة

شاهد: وفاء عامر تطالب الجمهور بالدعاء لها بسبب تعرضها لإصابة شديدة

شاهد: وفاء عامر تطالب الجمهور بالدعاء لها بسبب تعرضها لإصابة شديدة

شاهد: الجمهور يهاجم مطرب راب مشهور بسبب ما فعله بالعمرة

شاهد: الجمهور يهاجم مطرب راب مشهور بسبب ما فعله بالعمرة

شاهد: اللقطات الأولى من عقد قران شام الذهبي وحضور داعية إسلامي

شاهد: اللقطات الأولى من عقد قران شام الذهبي وحضور داعية إسلامي

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

عربي

الأردن: انخفاض إصابات (كورونا) خلال الأسبوع الأخير بـ 64%

الأردن: انخفاض إصابات (كورونا) خلال الأسبوع الأخير بـ 64%

نصرالله يحذر من التحالف مع &#34;القوات&#34; في الانتخابات النيابية اللبنانية

نصرالله يحذر من التحالف مع "القوات" في الانتخابات النيابية اللبنانية

مصر: تحذيرات من &#34;الطقس المخادع&#34;

مصر: تحذيرات من "الطقس المخادع"

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر