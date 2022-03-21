النائب العام يشارك بأعمال المؤتمر العربي حول دور التطوع في تعزيز عدالة الأطفال





رام الله - دنيا الوطنشارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين وعبر تطبيق الزووم في أعمال المؤتمر العربي حول دور التطوع في تعزيز عدالة الأطفال، بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمجلس النوعي للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بحضور مديرة المنظمة الدكتورة تغريد جبر، ورئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس الخطاطبة ورئيس المجلس النوعي الدكتور مجدي حمدان ، رئيس حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل .وخلال أعمال المؤتمر أكد عطوفة النائب العام على النيابة العامة تسعى إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وإبراز الدور المجتمعي للنيابة العامة وفتح آفاق التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا الى ان النيابة العامة تعمل من أجل ترسيخ وتأطير العمل الإنساني التطوعي في دعم منظومة عدالة الأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي من خلال هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بشأن عدالة الأطفال من أجل شق طريق الإبداع والتحفيز واكتساب المهارات لدى كافة المختصين والخبراء والعاملين مع الأطفال من منظومة عدالتهم.مشيراً ان النيابة العامة لدولة فلسطين أوجدت وأسست الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية بعدالة الأحدث من اجل العمل في إطار ما هو مسموح به مع اختصاصات نيابة حماية الأحداث، والذي تم اختيارهم من خيرة الطلبة في كليات القانون والحقوق في الجامعات الفلسطينية وذلك بتنسيق المتواصل مع عمداء كلياتهم والتي تعمل تحت إشراف النيابة العامة.وفي مداخلة رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل تحدث عن العمل الشبكي والتطوعي لتعزيز حقوق الطفل والتجربة الفلسطينية نموذجاً ، كما تطرق الى تبني جسم أكاديمي مدرب للتواصل مع الجمهور الفلسطيني من أجل إيصال رسائل هادفة، وآليات دعم فعاليات المجتمع المدني وتقديم العون لهم وتنفيذ زيارات ميدانية لها علاقة بالطفل وممارسات تتطلب توعوية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل والتركيز على التوعية بالنسبة للتشريعات المتعلقة بعدالة الأطفال وذلك ضمن قواعد السرية في التعامل مع الأطفال، متناولاً آليات تنفيذ التدريبات المتعلقة بالمهارات الشخصية والمعرفة الفاعلة والزيارات الميدانية والمنافسة الطلابية والمحاكمة الصورية.وخلال أعمال المؤتمر وقع عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على وثيقة تفاهمات وذلك من أجل تحقيق تعاون وشراكة مثمرة وفاعلة ومستدامة بين الطرفين.