حماس تدين اعتقال "عمارة" وتدعو لتصعيد المواجهات ضد الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتقال قوّات الاحتلال، القيادي شاكر عمارة، (62 عاماً) من مخيم عقبة جبر في أريحا، وأسرى محرَّرين ومواطنين آخرين، صباح اليوم الإثنين، مؤكّدة أنّ حملات الاعتقال اليومية والمستمرة لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة والطريق نحو الحرية.وقال القيادي في الحركة عبد الرّحمن شديد: "إنّ القيادي شاكر عمارة هو أحد أبرز الرّموز الوطنية ورجال الإصلاح في أريحا، وإنّ الاحتلال يحاول من خلال اعتقاله وأمثاله من قادة شعبنا، ضرب عزيمة شعبنا في مواجهة الاحتلال".وشدَّد على أنّ شعبنا لن تزيده اعتقالات الاحتلال وجرائمه إلاّ إرادة وعزيمة، مدلّلاً على ذلك بتصاعد الحراك الشعبي والمقاوم في كافة أرجاء الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس المحتلة؛ والتي كان آخرها ست عمليات طعن بطولية نفذت الشهر الجاري.ودعا شديد شعبنا الصَّامد إلى مزيد من الفعل المقاوم وإشعال نقاط المواجهة كافة، وعدم التراجع في مسيرته نحو الحرية والعودة، محذراً في الوقت ذاته، المحتل من مغبّة استمرار جرائمه وعربدة مستوطنيه في أرضنا المحتلة، ومضيفاً أنَّ شعبنا لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها.واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، إلى جانب القيادي عمارة، المرشّح إسلام الطويل رئيس قائمة "البيرة تجمعنا"، والباحث والأسير المحرَّر عماد أبو عواد من البيرة، والأسير المحرَّر نائل أبو العسل، وعمر أبو جنادي من أريحا، ومعاذ أبو طربوش من مخيم العزة شمال بيت لحم، بالإضافة إلى مهدي فالح زكارنة، ورامي ياسين من جنين.وكان الاحتلال قد أفرج عن القيادي عمارة بتاريخ 13/12/2021 بعد حصوله على قرار جوهري بعدم تمديد اعتقاله الإداري الذي استمر 18 شهرا، ومنذ لحظة اعتقاله الأخير، أخبره ضابط مخابرات الاحتلال بأنَّه ذاهب للاعتقال الإداري.