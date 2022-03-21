منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال الاحتلال للصحفي عماد أبو عواد

رام الله - دنيا الوطنتتوالى فصول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه، متنكرة لكل الالتزامات والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، محاولة بكل جهدها حجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 مارس 2022 على اعتقال الزميل الصحفي عماد أبو عواد المختص في الشأن الإسرائيلي.ويأتي اعتقال الزميل الصحفي أبو عواد فيما يقبع في سجون الاحتلال نحو 20 صحفياً دون ذنب ارتكبوه سوى ممارسة عملهم المهني المكفول بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، الأمر الذي يعكس استهتاراً واستخفافاً إسرائيلياً بالغاً بالمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود.وإذ يستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال الصحفي أبو عواد، ويعرب عن تضامنه التام معه، ليدعو مجدداً إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.ويشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق فرسان الإعلام الفلسطيني أوهن من أن تنال من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، ويعبر عن اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل عزيمة وإصرار، مواصلين نقل معاناة شعبهم من نير أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.