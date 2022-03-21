شؤون فلسطينية

صور.. سلطة الموانئ البحرية بغزة تشرع بإنشاء "أرجل الغراب" لحوض الميناء

صور.. سلطة الموانئ البحرية بغزة تشرع بإنشاء "أرجل الغراب" لحوض الميناء
رام الله - دنيا الوطن
شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، بغزة، بإنشاء "أرجل الغراب" الخاصة بحوض ميناء غزة البحري بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وتمويل من وزارة المالية.

وأكد اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وكيل وزارة النقل والمواصلات، أن وزارته تعمل ضمن خطة استراتيجية لتطوير ميناء غزة البحري.

وتابع أبو شرخ بالقول: إن "من واجبنا أن نكون سنداً لقطاع الصيد باعتباره شريحة مهمه داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وهو مصدر رزق لعدد كبير من الأسر".

من جانبه قال أ. أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية أن هذه هي المرحلة الأولى من المشروع والذي سيتم من خلالها تنفيذ ما يقارب 80 رجل غراب.

وتابع عرفات: إن كل رجل غراب يحتاج إلى ثلاثة ونص كوب من الأسمنت الخرساني والذي يمتاز بالقوة والصلابة مما يعزز قدرتها على تحمل قوة الأمواج والمنخفضات الجوية.

وأوضح عرفات أن الهدف من إنشاء أرجل الغراب هو تدعيم اللسان الغربي والجنوبي من حوض ميناء غزة البحري لما له من فائدة كبيرة على قوارب الصيادين وحماية اللسان الغربي.


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