المالكي: الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية بسبب المنهاج

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية رياض المالكي، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية لخزينة دولة فلسطين حتى الآن وانه لا يوجد أي اختراق في ذلك لإصراره على موقفه بتعديل المنهاج الدراسي قبل استئناف الدعم المتوقف منذ عامين.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن مفوض سياسة دول الجوار في الاتحاد الأوروبي سيقوم بزيارة فلسطين الأسبوع القادم وسيتم البحث معه في الغاء المشروطية.وأكد المالكي وجود خلافات حادة بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استئناف الدعم المالي لفلسطين حيث صوتت 9 دول ضد استئناف الدعم و9 دول ايدت الدعم المالي دون شروط فيما امتنعت تسع دول عن التصويت ما يعني استمرار الازمة، مؤكداً أن القيادة تتابع الموضوع على أعلى المستويات وسيتم ارسال رسالة الى مفوضية الإتحاد الأوروبي من السيد الرئيس محمود عباس حول هذا الأمر ضمن التحركات الدولية لتوفير الدعم المالي لأبناء شعبنا .وشدد المالكي على أن فلسطين ترفض مشروطية التمويل للخزينة العامة بشكل كامل مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض من الدول التي تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي ما يضعهم أمام حرج دولي بوضع اشتراطات للتمويل.