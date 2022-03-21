شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين
رام الله - دنيا الوطن
دانت لجنة الانتخابات المركزية، قيام سلطات الاحتلال باعتقال عدد من المرشحين للانتخابات المحلية، بينهم رؤساء قوائم انتخابية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إنها تعتبر ذلك تدخلاً سافراً في سير الانتخابات وخرقاً للحريات والممارسة الديمقراطية، وأنها تنظر بخطورة إلى هذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت ضرورة توفر الحريات اللازمة لعقد الانتخابات المحلية في جو ديمقراطي، يعطي فرصاً متساوية لجميع الأحزاب والقوائم والمرشحين ضمن المعايير الدولية لنزاهة وعدالة الانتخابات.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن المرشحين المعتقلين، وأعرب عن املها بتدخل الجهات الحقوقية والدولية في سبيل وقف مثل هذه الممارسات التي تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

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