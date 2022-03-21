شؤون فلسطينية

الخارجية: تهويد القدس يشمل جميع نواحي المدينة ومحيطها

الخارجية: تهويد القدس يشمل جميع نواحي المدينة ومحيطها
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وهي مفتاح وبوابة الحرب والسلام في المنطقة.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، عمليات أسرلة وتهويد القدس المتواصلة، والتي تشمل جميع نواحي المدينة المقدسة ومحيطها والوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك المخططات الإسرائيلية الهادفة لطرد وتهجير مواطنيها المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وإغراقها بالمستوطنات وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين هذا اليوم على السيطرة على منزل فلسطيني في سلوان وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وفرض المزيد من الإغلاقات والتضييقات على المواطنين المقدسيين وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بهم.

وأشارت إلى استمرار عمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بهدم المنازل في القدس، وكذلك التصعيد الحاصل في اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كما حصل هذا اليوم وقيام المقتحمين بأداء صلوات تلمودية في باحاته، من أجل تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانياً كما حصل في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكدت أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس هو جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وامتداد لمخططاته الرامية لوأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس الشرقية. 

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل على القدس، وقالت إن محاولات إسرائيل المستمرة لتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي وطمس هويتها ومعالمها الحضارية لم ينشئ حقاً للاحتلال في القدس ولن ينطلي على المجتمع الدولي.

وشددت على أن تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية إثبات جديد على سقوط رواية الاحتلال في القدس أو أي شكل من أشكال شرعياته المزعومة فيها.

أخبار ذات صلة

صور.. سلطة الموانئ البحرية بغزة تشرع بإنشاء &#34;أرجل الغراب&#34; لحوض الميناء

صور.. سلطة الموانئ البحرية بغزة تشرع بإنشاء "أرجل الغراب" لحوض الميناء

المالكي: الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية بسبب المنهاج

المالكي: الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية بسبب المنهاج

المالكي: الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية بسبب المنهاج

المالكي: الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية بسبب المنهاج

آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج

آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

المجلس الوطني: إرادة الحق التي تميّز بها أبطال معركة الكرامة ستنتصر على إرهاب الاحتلال

المجلس الوطني: إرادة الحق التي تميّز بها أبطال معركة الكرامة ستنتصر على إرهاب الاحتلال

&#34;فتح&#34;: الأم الفلسطينية نموذج للمقاومة والعطاء

"فتح": الأم الفلسطينية نموذج للمقاومة والعطاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج

آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين

المجلس الوطني: إرادة الحق التي تميّز بها أبطال معركة الكرامة ستنتصر على إرهاب الاحتلال

المجلس الوطني: إرادة الحق التي تميّز بها أبطال معركة الكرامة ستنتصر على إرهاب الاحتلال

&#34;فتح&#34;: الأم الفلسطينية نموذج للمقاومة والعطاء

"فتح": الأم الفلسطينية نموذج للمقاومة والعطاء

تفاصيل اجتماع وزير الاقتصاد والغرفة التجارية بطولكرم

تفاصيل اجتماع وزير الاقتصاد والغرفة التجارية بطولكرم

حمد: حملات اعتقال المرشحين لن تثني شعبنا عن مواصلة درب المقاومة

حمد: حملات اعتقال المرشحين لن تثني شعبنا عن مواصلة درب المقاومة

المطران حنا: لا يعرف وجع اللاجئين إلا من اكتوى به

المطران حنا: لا يعرف وجع اللاجئين إلا من اكتوى به

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

شاهد كيف شوق رامز جلال جمهوره بالبوستر الأول لبرنامجه الرمضاني 2022

شاهد كيف شوق رامز جلال جمهوره بالبوستر الأول لبرنامجه الرمضاني 2022

تعرف على بطلة مسلسل &#34;الهيبة&#34; وموعد عرضه

تعرف على بطلة مسلسل "الهيبة" وموعد عرضه

ما حقيقة إنفصال إمارات رزق عن زوجها حسام جنيد؟

ما حقيقة إنفصال إمارات رزق عن زوجها حسام جنيد؟

شاهد: الشارع المصري يطالب بإيقاف مسلسل رمضاني كويتي قبل عرضه

شاهد: الشارع المصري يطالب بإيقاف مسلسل رمضاني كويتي قبل عرضه

شاهد: شيماء سيف تحسم حقيقة إنفصالها عن زوجها على الهواء مباشرة

شاهد: شيماء سيف تحسم حقيقة إنفصالها عن زوجها على الهواء مباشرة

شاهد: وفاء عامر تطالب الجمهور بالدعاء لها بسبب تعرضها لإصابة شديدة

شاهد: وفاء عامر تطالب الجمهور بالدعاء لها بسبب تعرضها لإصابة شديدة

شاهد: الجمهور يهاجم مطرب راب مشهور بسبب ما فعله بالعمرة

شاهد: الجمهور يهاجم مطرب راب مشهور بسبب ما فعله بالعمرة

شاهد: اللقطات الأولى من عقد قران شام الذهبي وحضور داعية إسلامي

شاهد: اللقطات الأولى من عقد قران شام الذهبي وحضور داعية إسلامي

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

عربي

الأردن: انخفاض إصابات (كورونا) خلال الأسبوع الأخير بـ 64%

الأردن: انخفاض إصابات (كورونا) خلال الأسبوع الأخير بـ 64%

نصرالله يحذر من التحالف مع &#34;القوات&#34; في الانتخابات النيابية اللبنانية

نصرالله يحذر من التحالف مع "القوات" في الانتخابات النيابية اللبنانية

مصر: تحذيرات من &#34;الطقس المخادع&#34;

مصر: تحذيرات من "الطقس المخادع"

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر