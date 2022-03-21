شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: إرادة الحق التي تميّز بها أبطال معركة الكرامة ستنتصر على إرهاب الاحتلال

المجلس الوطني: إرادة الحق التي تميّز بها أبطال معركة الكرامة ستنتصر على إرهاب الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، إن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون نضالهم الوطني حتى إنهاء الاحتلال وإنجاز كافة الحقوق وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستحضر المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه بهذه المناسبة الخالدة، اليوم الإثنين، تضحيات الشهداء الأبطال من الجيش الأردني الباسل والفدائيين الفلسطينيين الأبطال، الذين واجهوا بإرادتهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم آلة العدوان والاحتلال، وقدموا أروع الصور في الصمود والتضحية والفداء للوطن والأرض.

وأكد أن إرادة الحق والعزيمة والإصرار التي تميّز بها أبطال الكرامة، ستنتصر على إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، وستفشل خططه ومشاريعه التي تحاول مصادرة حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وحرمانه من حقه في العيش بحرية وكرامة في كنف دولته الحرة ذات السيادة وفي القلب منها العاصمة الأبدية مدينة القدس.

ووجه المجلس الوطني التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، في أماكن تواجده كافة، الذين يقفون بكل إباء وشموخ في وجه الاحتلال، متحدين كافة سياساته وإجراءاته العدوانية، مجدداً الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ونضالات الأسرى.

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