دولي

(إسرائيل اليوم): الجيش الأميركي أسقط طائرتين في العراق كانتا متوجهتين لمهاجمة إسرائيل

(إسرائيل اليوم): الجيش الأميركي أسقط طائرتين في العراق كانتا متوجهتين لمهاجمة إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، أن الجيش الأمريكي أسقط طائرتين مُسيّرتين في أجواء العراق، تم إطلاقهما من إيران الشهر الماضي، وكانتا متوجهتين لتنفيذ عمليات في إسرائيل. 

ونقلت صحيفة (إسرائيل اليوم) عن وسائل إعلام عراقية قولها، إنه في 13 شباط/فبراير المنصرم، اعترض التحالف الدولي طائرات مسيرة قادمة من الحدود الشرقية للبلاد ومتجهة نحو أربيل. 

وأشارت الصحيفة إلى أن غارة جوية في إيران في شهر شباط/فبراير الماضي، تسببت بأضرار جسيمة لمشروع الطائرات المسيرة التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد نسبت إيران آنذاك الغارة إلى إسرائيل. 

وقبل حوالي أسبوعين، أفادت قناة (الميادين) أن إسرائيل تمتلك حوالي 20 قاعدة عملياتية في إقليم كردستان العراق قرب الحدود الإيرانية، وفق الصحيفة. 

ولفتت الصحيفة إلى إن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قبل نحو عام طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة، وقالت إسرائيل إنهما كانتا تحملان بعض الأسلحة، ويبدو أن إطلاقهما كان اختبارًا لمحاولة إيران إنشاء قناة اتصال جديدة مع الفلسطينيين، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

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