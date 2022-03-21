تفاصيل اجتماع وزير الاقتصاد والغرفة التجارية بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي ورئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم إبراهيم أبو حسيب، الأوضاع الاقتصادية في المحافظة والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بشكل خاص.وتناول الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمدير التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية هيثم الوحيدي، العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص لا سيما تلهك المتعلقة بقطاعات السياحة والاستثمار، إضافة إلى تحضيرات إطلاق مهرجان طولكرم الثاني "ربيع طولكرم 2022.وأشاد الوزير خلال الاجتماع، بالجهود التي تقودها الغرفة الغرفة لتحريك عجلة الاقتصاد، لافتاً الى ان هذه الجهود تتوافق مع رؤية الوزارة وتوجهاتها في دعم المنتج الوطني لا سيما وأنه ينافس بجودته المنتجات العالمية ويحتل نصيباً كبيرا من السوق المحلي وينافس عربيا وعالمياً .وأكد العسيلي على أن الوزارة تتابع كافة المقترحات والمشاريع الاستثمارية الممكن تنفيذها من خلال جهات مانحة والتي تساهم بشكل كبير في استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة وتنهض بالصناعة الفلسطينية، لافتا إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني اثبت نجاحه من خلال العديد من المصانع والشركات التي تعتبر مفخرة للاقتصاد الفلسطيني .واستعرض العسيلي الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية مؤخرا لتخفيف من تداعيات ازمة الأسعار في الأسواق العالمية وانعكاسها على المواطن الفلسطيني عبر تحملها جزء كبير من تبعيات هذا الارتفاع في بعض القطاعات رغم الأزمة المالية التي تمر بها.بدوره وضع أبو حسيب العسيلي في صورة التحضيرات الجارية لإطلاق مهرجان ربيع طولكرم والذي سيقام برعاية الرئيس محمود عباس، على أرض جامعة خضوري ما بين 28 و31 آذار/مارس بالشراكة ما بين الغرفة التجارية ومحافظة طولكرم وجامعة فلسطين التقنية وبتنفيذ شركة ايفنتيف، حيث سيضم المهرجان مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية المنتجة وكبار المستوردين.وأشار أبو حسيب الى أن المهرجان يأتي لدعم المنتج الوطني الفلسطيني وتنشيط الحركة التجارية لاسيما بعد جائحة كورونا وما لحقها من تبعيات أثرت على الاقتصاد بشكل عام، مشيدا في ذاته بحجم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.