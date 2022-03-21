المطران حنا: لا يعرف وجع اللاجئين إلا من اكتوى به

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إنه لا يعرف وجع اللاجئين وآلامهم ومعاناتهم الا اولئك الذين اكتووا به واعني بذلك شعبنا الفلسطيني الذي عانى من النكبة والتشريد وسياسات تصفية القضية الفلسطينية العادلة .يؤلمنا ويحزننا ما يحدث في اوكرانيا من حرب ادت الى مقتل اناس ابرياء وتهجير الكثيرين والفلسطينيون الذين عانوا من التشريد والتهجير هم من اكثر الشعوب حساسية تجاه معاناة اي شعب في هذا العالم.وأضاف المطران حنا: "نتمنى ان تتوقف الحرب في اوكرانيا بأسرع ما يمكن حقنا للدماء ووقفا للتشريد والتهجير، أما اولئك الذين يتباكون على اوكرانيا نقول لهم التفتوا الى فلسطين والتفتوا الى شعوب هذا المشرق لا سيما العراق وسوريا وغيرها من الاماكن التي تم تدميرها واستهدافها وتشريد ابنائها بسياساتكم ومؤامراتكم".وأكد أن المنظومة السياسية في الغرب التي تتباكى على اوكرانيا انما هي جزء من منظومة التآمر والدمار والخراب الذي حل في هذا المشرق.وتساءل حنا "من الذي تآمر على فلسطين وشرد ابنائها ومن الذي تآمر على العراق وسوريا وغيرها من الاقطار العربية الشقيقة مدمرا ومشتتا ومستهدفا شعوب هذه المنطقة؟".وختم حنا بالقول: "يؤلمنا ويحزننا قتل الابرياء المدنيين وتهجير الكثيرين في اوكرانيا ولكن من يفكر باوكرانيا يجب عليه ان يفكر ايضا بفلسطين التي يتم التآمر على قضيتها منذ عام 48 وحتى اليوم".