دولي

الرئيس الأوكراني يشن هجوماً كبيراً على إسرائيل

الرئيس الأوكراني يشن هجوماً كبيراً على إسرائيل
الرئيس الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إسرائيل، وذلك خلال خطابه عبر تطبيق (زوم) لأعضاء (كنيست).

وتساءل الرئيس الأوكراني "لماذا تتخذ إسرائيل موقف المتفرج ولا تختار دعم أوكرانيا التي تتعرض للعدوان ولماذا لا تفرض عقوبات على روسيا وتزود بلاده بالأسلحة على مثال منظومة القبة الحديدية وهي أفضل منظومة دفاعية ضد الصواريخ".

وأكد زيلينسكي أن الحديث لا يدور عن التوسط في نزاع بين دولتين بل الاختيار بين الصالح والشرير، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وانتقد سياسة إسرائيل لتقييد دخول النازحين الأوكرانيين في الوقت الذي تدافع فيه بلاده عن مواطنيها اليهود، وأضاف: أن إسرائيل ستكون مضطرة للرد على هذه التساؤلات أمام ضميرها.

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