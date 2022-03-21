شؤون فلسطينية

اشتية: نتابع عن كثب تطبيق القرارات الهادفة إلى دعم سلة المستهلك الغذائية

اشتية: نتابع عن كثب تطبيق القرارات الهادفة إلى دعم سلة المستهلك الغذائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، إن الحكومة ترحب بتصريحات الخارجية الأمريكية بشأن دعم حل الدولتين، مؤكداً على أن المسار السياسي هو الأساس وان السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره.

كما حيا اشتية، موقف دول الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد مقترح ربط المساعدات الى فلسطين بشروط، موجهاً شكره للاتحاد الذي يؤكد استمرار دعمه السياسي والمالي لفلسطين.

وقال: "اليوم ذكرى معركة الكرامة التي أعادت للأمة كرامتها بعد نكسة حزيران، نترحم على شهدائها الأردنيين والفلسطينيين". 

وتطرق اشتية للانتخابات المحلية، وقال "بعد أيام يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية في حدث ديمقراطي ينطوي على درجة عالية من الأهمية يعكس التوق للاقتراع الحر".

وثمن رئيس الوزراء موقف رئيس مجلس الامة الكويتي السيد مرزوق الغانم وكل الأصوات التي استنكرت ازدواجية المعايير الدولي في التعاطي مع ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين.

كما أكدت متابعة الحكومة عن كثب، تطبيق القرارات الهادفة الى دعم سلة المستهلك الغذائية والتي دخلت حيز التنفيذ، ونؤكد على حرصنا على التخفيف عن كاهل المواطنين وخصوصا الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وقال: "يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا عديدة منها الدوام خلال فترة شهر رمضان المبارك، وقضايا متعلقة بالبنية التحتية".

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