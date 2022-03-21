شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة: الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية واللوجستية لعقد اختبار التوظيف

"التعليم" بغزة: الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية واللوجستية لعقد اختبار التوظيف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، رائد صالحية، إنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية واللوجستية لعقد اختبار التوظيف.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن الامتحان سيكون يوم الأربعاء موزعاً على 27 لجنة في سبع مديريات، وتم توزيع أرقام الجلوس وأماكن تقديم الامتحانات والمادة عبر التسجيل الموحد.

وتابع صالحية، بأن 33900 خريج سجلوا عبر الموقع موزعين على 19 تخصصاً تربوياً بالإضافة للإرشاد وعلم المكتبات، وجميع من سجل عبر الموقع الإلكتروني تم ادراج اسمه ضمن اللجان المنتشرة عبر المديريات.

وأكد بأن الامتحان ينقسم لقسمين تخصصي وتربوي ويتكون من 60 فقرة اختيار متعدد، فيما وزعت الوزارة نشرة لبيان محددات ومحاور التخصص وأيضاً تم بيان جميع الجوانب التربوية والمحاور التي سيناقشها الامتحان، وكل المعايير تم قياسها ضمن لجان متخصصة من المشرفين.

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