بدء مغادرة الفوج الثاني من معتمري غزة عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنبدأت مغادرة الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.وأفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن طواقهما عملت منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.ومن المقرر أن يغادر الفوج الثاني، البالغ عدده 580 معتمراً على دفعتين، يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.جدير بالذكر، أن الفوج الأول من المعتمرين كان قد غادر القطاع على دفعتين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدده 596 معتمراً.