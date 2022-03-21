من داخل سجن "الدامون".. تفاصيل رسالة الأسيرات الأمهات لكل نساء العالم

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، رسالة الأسيرات الأمهات لكل نساء العالم من داخل سجن "الدامون".ونقلت كلمات الرسالة محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، وذلك من قبل الأسيرات الأمهات في سجن "الدامون"، حيث يُحرمن من هذا اليوم وحنانه مع أبنائهن وبناتهن فقط لأن الاحتلال يريد ذلك، ولأنهن يعشقن الحرية والحياة.وفيما يلي نص الرسالة:" في يوم الأم والكرامة نحن الأمهات الأسيرات وبالرغم من الاحتجاز القسري لحياتنا وأمومتنا إلا أننا نتمسك بهما ونعبر عنها بما يليق بكل أم فلسطينية، نتوحد مع الأمهات الفلسطينيات ومناضلات العالم بالدفاع عن حقنا وحقوق أبنائنا في الحياة الكريمة ومنحنا الحرية والاستقلال، نحيي أمهات فلسطين وخاصة الأمهات اللواتي تنبض دقات قلوبهم بدقات قلوب أبنائهن وبناتهن الجرحى والأسرى، الأمهات اللواتي ودّعن أبنائهن الشهداء، الأمهات اللواتي دافعن عن الأرض والبيت والمدرسة، الأمهات اللواتي يعلمن الصمود ونحن نقول لبناتنا وإننا وإذ يحرمنا هذا السجن من التواصل المادي معكم إلا أن رسائل محبتكم تصلنا محبة أكيدة ومتواصلة ".‎نحبكم أيها الأبناء ومحبتنا موصولة لكل أبناء هذا الشعب المحبة التي لا تنفصل عن الكرامة التي نكتفي بها وندافع عنها لنا ولكم.