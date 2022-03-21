وفاتان و94 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة، و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 542 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 250 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 248951 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1403 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 245574 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1974 وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 21 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 16 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخصا.