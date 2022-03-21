الاحتلال يستهدف مزارعي وصيادي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة الزهراء، والأراضي الزراعية وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية أن بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاش تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة الزهراء، وسط قطاع غزة.في الإطار فتحت الأبراج العسكرية نيران أسلحتها صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدات القرارة وخزاعة ووادي السلقا جنوبي ووسط قطاع غزة.وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب أراضي المواطنين، مما أجبر المزارعين لمغادرة أراضيهم.