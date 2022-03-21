شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويستولي على مركبة في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويستولي على مركبة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا واستولت على مركبة في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد إبراهيم عبد الله أبو ذريع من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة من نوع هيونداي قرب البلدة القديمة من مدينة الخليل، تعود ملكيتها للمواطن ماهر زهير أبو ميزر.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا عرف من أصحابها المواطن عبد المجيد المسالمة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات حلحول وبيت عوا وسعير، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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