رئيس الوزراء يستقبل رجل الأعمال باسل الحسيني

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، رجل الأعمال باسل الحسيني وطاقم مكتبه والذي يملك أراضي في أريحا.وعرض الحسيني على رئيس الوزراء مشاريعه التي يعتزم إقامتها في مدينة أريحا معربا عن أمله في إزالة العقبات والتعديات الواقعة على أملاكه لتمكينه من إنجاز مشاريعه.وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه باي استثمار يراعي التقيد بالأنظمة والقوانين، موعزا بإحالة التظلم الى جهات الاختصاص ولجنة التعديات على الأراضي والتي تتابع أعمالها مع وزير الداخلية، داعيا الحسيني وطاقمه لمراجعة بلدية أريحا في القضايا المتعلقة باستصدار التراخيص اللازمة للمشاريع المنوي إقامتها في المدينة.