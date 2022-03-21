حماس: عملية القدس رد طبيعي على سادية وجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنباوكت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني مساء الأحد في رأس العامود بالقدس المحتلة، وأصاب خلالها جنديين إسرائيليين.وقالت حماس: إنّ شجاعة وإقدام هذا الشاب، رسالة واضحة للاحتلال وحكومته المتطرفة المجرمة بحقّ شعبنا، أنهم لن يحقّقوا أمنهم المزعوم على أرضنا، طالما لم يشعر به أبناء شعبنا؛ الذين يتعرّضون يومياً لجرائم وسادية الاحتلال.وأضافت الحركة "نؤكّد أنَّ الإرهاب الصهيوني المتواصل، لن يضعف عزيمة شعبنا، بل سيزيده قوة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتصعيد الحراك الشعبي والفعل المقاوم، ضد هذا المحتل الغاشم، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، حتى تحريرها وزوال الاحتلال".