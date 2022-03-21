الأسير أحمد حج محمد حراً بعد 20 شهراً من الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال مساء الأحد عن الأسير أحمد جبر حج محمد من قرية تلفيت جنوب نابلس بعد اعتقال استمر ل20 شهراًواستقبل أهالي تلفيت ابنهم المحرر أحمد بموكب مهيب من السيارات جاب شوارع تلفيت ورفعت فيه أعلام فلسطين ورايات حركة حماس، كما صدحت مكبرات الصوت بأناشيد المقاومة.وكانت محكمة الاحتلال العسكرية قد أصدرت في 11/8/2021 حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً بحق الأسير حج محمد اضافة الى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.واعتقل أحمد بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه وتحطيم محتوياته في تلفيت بتاريخ 15/9/2020 والتحقيق ميدانياً مع سكانه، قبل أن يتم نقله الى التحقيق في مركز "بتاح تكفا".