شؤون فلسطينية

المالية: محكمة نيويورك تنتصر لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

المالية: محكمة نيويورك تنتصر لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية عن تحقيق نصر جديد في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية في المحاكم الامريكية، وهذا النصر الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، حيث نجحت فلسطين في انتزاع قرار مماثل في قضية (Sokolow) .

وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الأحد ان محامو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية حققوا انجاز قانوني آخر وذلك بعد قرار محكمة نيويورك (مقاطعة نيويورك الجنوبية) برد دعوى شاتسكي (Shatsky) المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق "بدعم الإرهاب".

حيث وجدت المحكمة ان قرار الكونغرس الأخير، بإخضاع كل من منظمة التحرير والسلطة الوطنية لاختصاص القانون الأمريكي، بأنه قرار غير دستوري في سابقة قانونية.

وقالت الوزارة أن هذا القرار صدر على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة لهم لرفع قضايا ضد فلسطين والحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات، ونجاحهم بالضغط على الكونغرس لتغيير القانون الأمريكي، والحصول على الدعم القانوني للإدارة الأمريكية.

وأكد وزير المالية الفلسطيني الوزير شكري بشارة، ان هذا الانجاز والذي يأتي ضمن سلسلة من النجاحات القانونية في ملف القضايا، لم يكن ممكنا لولا دعم المباشر من قبل الرئيس محمود عباس لهذا الجهد القانوني ودعم الحكومة الفلسطينية ولفريق المحاميين الذي تشرف عليهم وزارة المالية .

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