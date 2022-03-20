التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر

رام الله - دنيا الوطنقال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن: "تم تدمير زورق مفخخ في الحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة جنوبي البحر الأحمر".وأضاف التحالف في بيان له اليوم الأحد: "تم تدمير ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر"، متابعاً: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة.