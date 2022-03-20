عربي

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن: "تم تدمير زورق مفخخ في الحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة جنوبي البحر الأحمر".

وأضاف التحالف في بيان له اليوم الأحد: "تم تدمير ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر"، متابعاً: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة.

أخبار ذات صلة

رغد صدام حسين تحمل أمريكا مسؤولية ظهور الحركات المسلحة بالعراق

رغد صدام حسين تحمل أمريكا مسؤولية ظهور الحركات المسلحة بالعراق

عمرو موسى يكشف ما حدث بعد الغزو الأمريكي للعراق

عمرو موسى يكشف ما حدث بعد الغزو الأمريكي للعراق

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر

القدس: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر

أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع

أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع

مواطن يناشد الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بإدراج اسمه بكشوفات لم الشمل

مواطن يناشد الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بإدراج اسمه بكشوفات لم الشمل

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس

الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

منوعات

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

عربي

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي: دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة وأحبطنا هجوماً وشيكاً جنوبي البحر الأحمر

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس