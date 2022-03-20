شؤون فلسطينية

الطيراوي لـ "اشتية": أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل حركة فتح

الطيراوي لـ "اشتية": أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل حركة فتح
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي
رام الله - دنيا الوطن
شن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، اليوم الأحد، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على خلفية استقباله في مكتبه عدداً مما وصفهم  "مدعي الأعمال الفاسدين من أريحا".

وأضاف الطيراوي: "كفى يا اشتية، أنت لا تمثلني في الحكومة، ولا تمثل حركة فتح".

وقال الطيراوي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن اشتية استقبل اليوم أشخاصاً يستولون على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء.

وأضاف الطيراوي: أن "اشتية استقبل عدداً من رجال الأعمال المشبوهة الفاسدين، والمعتدين على أملاك الغير بالتزوير والنصب والاحتيال من مدينة أريحا، وعلى رأسهم المدعو وسام أبو ستة ( كعابنة)، والذين استقبلهم اليوم رئيس الوزراء في مكتبه برام الله، واستمع إلى شكواهم ضد تسوية الأراضي التي يدعون فيها أن البعض يستغل قراراتها لابتزاز المستثمرين ويقصدون أنفسهم، في الوقت الذي يستولون فيه هم أنفسهم على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء".

وتابع في معرض رده على وعد اشتية لهم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة من أجل تسهيل الاستثمار في المحافظة من خلال لجنة وزارية متخصصة يعتزم تشكيلها لهذا الغرض: "كنت قد أبلغتك وأبلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقاً وكلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح، ولكن أقول لك الآن كفى يا اشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العدل".

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