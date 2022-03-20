دولي

الأمم المتحدة تعلن حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا

الأمم المتحدة تعلن حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة الضحايا بين المدنيين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أراضي هذا البلد تجاوزت عتبة الـ900 قتيل.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها اليوم الأحد أن 902 مدنيين على الأقل قتلوا وجرح 1459 آخرون في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية فجر 24 فبراير الماضي ولغاية منتصف الليل الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفتت المفوضية إلى أن بين القتلى 134 امرأة و75 طفلا على الأقل.

ومن هؤلاء الضحايا، قتل 248 شخصا وأصيب 744 آخرون في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد، بمن فيهم 53 قتيلا و183 جريحا في الأراضي الخاضعة لسيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، و195 قتيلا و561 جريحا في الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف.

ولفت بيان المفوضية إلى أن معظم حالات سقوط الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا جاءت نتيجة لاستخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، مثل مدفعية ثقيلة وصواريخ وغارات جوية.

ورجحت المفوضية أن تكون حصيلة الضحايا الحقيقية أعلى من هذه البيانات الرسمية، بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات ضارية.

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