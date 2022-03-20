أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع
أكد مستشار وزيرة الصحة للمحافظات الجنوبية، د فتحي أبو وردة، اليوم الأحد، أن ملف القطاع الصحي لقطاع غزة في سلم أولويات الحكومة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها القطاع في جائحة (كورونا) والحرب الأخيرة على غزة.
وأضاف بأن "الحكومة تتابع الوضع الصحي في القطاع أولاً بأول وإرسال كل ما يلزم من ادوية ومستلزمات طبية للقطاع".
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من وزارة من قطاع غزة، مع رئيس الوزراء، د محمد اشتية المحترم برفقة وزيرة الصحة د مي كيلة.
وفيما يتعلق بملف التحويلات المرضية لقطاع غزة، أوضح أبو وردة، بأن وزارة الصحة تحول يومياً من 100 إلي 130 تحويلة مغطاة التكاليف بنسبة 100%.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية رفعت الظلم عن موظفي قطاع غزة بإلغاء قانون التقاعد المالي الذي فرضته الحكومة السابقة.
وفيما يتعلق بملف التحويلات المرضية لقطاع غزة، أوضح أبو وردة، بأن وزارة الصحة تحول يومياً من 100 إلي 130 تحويلة مغطاة التكاليف بنسبة 100%.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية رفعت الظلم عن موظفي قطاع غزة بإلغاء قانون التقاعد المالي الذي فرضته الحكومة السابقة.
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