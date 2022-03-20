أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع





جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من وزارة من قطاع غزة، مع رئيس الوزراء، د محمد اشتية المحترم برفقة وزيرة الصحة د مي كيلة.



وفيما يتعلق بملف التحويلات المرضية لقطاع غزة، أوضح أبو وردة، بأن وزارة الصحة تحول يومياً من 100 إلي 130 تحويلة مغطاة التكاليف بنسبة 100%.



وأوضح أن الحكومة الفلسطينية رفعت الظلم عن موظفي قطاع غزة بإلغاء قانون التقاعد المالي الذي فرضته الحكومة السابقة.



وأضاف بأن "الحكومة تتابع الوضع الصحي في القطاع أولاً بأول وإرسال كل ما يلزم من ادوية ومستلزمات طبية للقطاع".