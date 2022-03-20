شؤون فلسطينية

أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع

أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع
أبو وردة ووزيرة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار وزيرة الصحة للمحافظات الجنوبية، د فتحي أبو وردة، اليوم الأحد، أن ملف القطاع الصحي لقطاع غزة في سلم أولويات الحكومة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها القطاع في جائحة (كورونا) والحرب الأخيرة على غزة.

وأضاف بأن "الحكومة تتابع الوضع الصحي في القطاع أولاً بأول وإرسال كل ما يلزم من ادوية ومستلزمات طبية للقطاع". 

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من وزارة من قطاع غزة، مع رئيس الوزراء، د محمد اشتية المحترم برفقة وزيرة الصحة د مي كيلة.

وفيما يتعلق بملف التحويلات المرضية لقطاع غزة، أوضح أبو وردة، بأن وزارة الصحة تحول يومياً من 100 إلي 130 تحويلة  مغطاة التكاليف بنسبة 100%.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية رفعت الظلم عن موظفي قطاع غزة بإلغاء قانون التقاعد المالي الذي فرضته الحكومة السابقة.

أخبار ذات صلة

الطيراوي لـ &#34;اشتية&#34;: أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل حركة فتح

الطيراوي لـ "اشتية": أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل حركة فتح

القدس: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر

القدس: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر

مواطن يناشد الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بإدراج اسمه بكشوفات لم الشمل

مواطن يناشد الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بإدراج اسمه بكشوفات لم الشمل

تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير خارجية سنغافورة

تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير خارجية سنغافورة

العمل بغزة: استلمنا 170 تصريح عمل جديد تحت مسمى &#34;احتياجات اقتصادية&#34;

العمل بغزة: استلمنا 170 تصريح عمل جديد تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"

الاحتلال يعتدي على شاب في &#34;رأس العمود&#34; ويغلق مداخل القدس القديمة

الاحتلال يعتدي على شاب في "رأس العمود" ويغلق مداخل القدس القديمة

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر

القدس: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر

أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع

أبو وردة: الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصحي في القطاع

مواطن يناشد الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بإدراج اسمه بكشوفات لم الشمل

مواطن يناشد الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بإدراج اسمه بكشوفات لم الشمل

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس

الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

منوعات

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف