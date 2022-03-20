مواطن يناشد الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بإدراج اسمه بكشوفات لم الشمل

رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن إسماعيل هشام إسماعيل منصور، مناشدة عاجلة الى الوزير حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حول ملف لم الشمل والموافقة على الحصول على الهوية الفلسطينية.وناشد المواطن منصور، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوزير الشيخ، بمساعدته وإدراج اسمه ضمن كشوفات لم الشمل في أقرب وقت للحصول على الهوية الفلسطينية بعد رحلة انتظار دامت أكثر من ثلاثين سنة، علما بأنه فلسطيني الأصل والدم، ومصري الميلاد والمنشأ.وقال: "حيث قرر العودة الى فلسطين بعد سنوات طويلة من الغربة وذلك بهدف الزواج والاستقرار في بلدي، لكنني أفتقر لأبسط حق من حقوق المواطن الكريم وهو الحق بالحرية والتنقل والسفر بسبب عدم حصولي على هويتي الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني، حتى أنني لم أتمكن من مرافقة زوجتي للعلاج خارج قطاع غزة، رغم محاولتي وعائلتي الحصول على لم الشمل مرارا وتكرارا حيث تقدمنا بطلب منذ العام 2005 وللأسف لم يحصل أي منا على الهوية حتى الآن".