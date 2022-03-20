تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير خارجية سنغافورة

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي دايبي.وأطلع رئيس الوزراء وزير خارجية سنغافورة على آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين، قائلا: "الأمور على أرض الواقع تتدهور بشكل تدريجي، فإسرائيل بإجراءاتها تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.