العمل بغزة: استلمنا 170 تصريح عمل جديد تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تصريحاً، حول اصدار دفعة جديدة من تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الخاصة بعمال قطاع غزةوأعلنت الوزارة في تصريحها الذي نشرته على صفحتها الشخصية في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الأحد، أنها استلمت عدداً من تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والبالغ عددها 170 تصريح، تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، لافتة إلى أنها دفعة أولى من الأسماء التي تم إرسالها للشؤون المدنية وعددهم "1000" مرشح.ونوهت الوزارة إلى أن مدة التصريح 6 شهور، وسيتم تسليمها في مكاتب التشغيل بمديريات العمل في محافظات قطاع غزة، من خلال إرسال رسائل نصية لأصحاب التصاريح.وأكدت الوزارة أنها ستبقى على تواصل دائم مع المواطنين في حال وجود دفعات أخرى من التصاريح للعمل في الداخل المحتل.