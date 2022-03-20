رغد صدام حسين تحمل أمريكا مسؤولية ظهور الحركات المسلحة بالعراق

رام الله - دنيا الوطنحملت رغد، ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الولايات المتحدة "مسؤولية ظهور الحركات الإرهابية المتطرفة في العراق نتيجة للغزو الذي أطاح بوالدها في العام 2003".وقالت رغد في كلمة لها، نشرتها على (تويتر) بمناسبة مرور قرابة عقدين على الحرب الأمريكية على العراق: "في ذكرى احتلال العراق هذا اليوم المشؤوم الذي أنتج كل الحركات الإرهابية المتطرفة فقتلت وهجرت ومزقت المجتمع العراقي تلك الديمقراطية المزعومة التي عاثت في الأرض فسادا وأساءت لكل القيم في العالم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت: "اليوم نرى أمثلة كثيرة لخططهم المرضية والفاشلة ونرى ما حدث في أفغانستان وأوكرانيا وقبل كل ذلك في العراق، حيث استعرضوا قوتهم الهمجية كي يخيفوا المنطقة".وأردفت أن "ما نراه اليوم من بداية صحوة عربية لما يحدث حولهم صار يبعث فينا الأمل بأن القادم للمنطقة سيكون أفضل".