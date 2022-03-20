عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الأسبوع الوبائي الـ11 الممتد من 11 إلى 18 آذار الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14003 وفيات و1689314 إصابة.

وأوضحت الوزارة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عنها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع بلغت 12.08 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 6459، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 344، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 428، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 276 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي

زلزال بقوة 5.5 يضرب شمال الجزائر

زلزال بقوة 5.5 يضرب شمال الجزائر

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

"الإعلام المجتمعي" يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

"الخارجية": التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

منوعات

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف