فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 21، سلفيت 6، جنين 23، طوباس 4، الخليل 17، رام الله والبيرة 48، ضواحي القدس 2، طولكرم 6، قلقيلية 4، نابلس 11، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 226، مدينة القدس 200".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 22، سلفيت 18، جنين 14، طوباس 25، الخليل 88، رام الله والبيرة 68، ضواحي القدس 13، طولكرم 15، قلقيلية 10، نابلس 20، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1395، مدينة القدس 350.وسجلت 8 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا).ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 44 مريضا، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.