عاجل

  • العمل بغزة: استلمنا 170 تصريح عمل جديد بالأراضي الفلسطينية المحتلة تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"

شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (مرحاف عزة) الإسرائيلي، بإصابة اثنين من عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس، فيما انسحب المنفذ من المكان.

بدورها، أكد صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن أحد الشرطييْن، وصفت حالته بالمتوسطة، فيما وصفت حالة الاخر بالطفيفة، بعدما تعرضهما للطعن في منطقة الرقبة.

من جانبه، أكد أعلن موقع (0404) الإسرائيلي، وقوع عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس، لافتا إلى أن قوات حرس الحدود التابعة لجيش الاحتلال، هرعت إلى المكان.


 


 


 


 


أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتدي على شاب في &#34;رأس العمود&#34; ويغلق مداخل القدس القديمة

الاحتلال يعتدي على شاب في "رأس العمود" ويغلق مداخل القدس القديمة

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 13 حالة وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس

الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

"الإعلام المجتمعي" يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

"الإعلام المجتمعي" يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

"الخارجية": التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

منوعات

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف