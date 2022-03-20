شاهد: إصابة شرطييْن إسرائيلييْن في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

أفاد موقع (مرحاف عزة) الإسرائيلي، بإصابة اثنين من عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس، فيما انسحب المنفذ من المكان.





بدورها، أكد صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن أحد الشرطييْن، وصفت حالته بالمتوسطة، فيما وصفت حالة الاخر بالطفيفة، بعدما تعرضهما للطعن في منطقة الرقبة.



من جانبه، أكد أعلن موقع (0404) الإسرائيلي، وقوع عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس، لافتا إلى أن قوات حرس الحدود التابعة لجيش الاحتلال، هرعت إلى المكان.



























رام الله - دنيا الوطن