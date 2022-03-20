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الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس

الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب موظفي القطاع، عن شهر آذار/ مارس، يوم الخميس 31/3/2022، لافتا إلى أن هناك رؤية حكومية لصرف مبالغ مالية لدعم النقابات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له، خلال حفل يوم المحاسب الفلسطيني، الذي عقد اليوم الأحد، قائلا: "أخذنا على عاتقنا بالشراكة مع ديوان الموظفين العام استيعاب أكبر قدر ممكن من المحاسبين والمحاسبات بالوظيفة الحكومية عبر المسابقات".

وأكد الدعليس، أن نقابة المحاسبين كان لها نصيب كبير في الوظائف الحكومية منذ عام 2021 وحتى اليوم، مطمئناً أن الأعداد ستزداد هذا العام.

وفي السياق ذاته، أشار الدعليس، إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي، تسعى جاهدة لوضع مقترحات ومبادرات عدّة من شأنها الارتقاء بالمحاسب الفلسطيني، ومن أههما الإيعاز لجهات الاختصاص لدراسة علاوة المهنة للمحاسبين بما يتناسب مع الواقع المالي الحكومي.

وقال: "هناك توجه حكومي لتشغيل الخريجين بالشراكة مع القطاع الخاص، وندعو نقابتكم لتقديم رؤية شاملة خاصة بمنتسبيها حول هذا الملف"، مضيفا: "نسعى لتنظيم مهنة "تخليص جمركي" على المعابر بما يتوافق مع القانون الفلسطيني".

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