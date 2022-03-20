وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الزراعة رياض العطاري، إنه يجب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة صوامع لتخزين كميات كبيرة من القمح للحصول على أسعار منافسة.وأضاف العطاري خلال زيارته إلى بيت لحم وقيامه بجولة تفقدية في أراضي الخضر وكيسان، والاطلاع على أبرز الاحتياجات والانجازات، أن هناك حوارا قائما بين الحكومة ومستثمرين للوصول الى إقامة صوامع تستوعب لمخزون 6 أشهر، والمقترح قابل للتنفيذ.وأشار الى أن فلسطين تحتاج شهريا الى 50 ألف طن من القمح ما يعطي 35 ألف طن من الطحين، وبالتالي الكمية الموجودة غير كافية، لافتا الى أنه تم اتخاذ قرار بناء على تنسيب من وزارتي الزراعة والمالية قبل أسبوع، بإعفاء المزارعين العاملين في القطاع النباتي من أي اقتطاعات ضريبية، بمعنى أن المزارع سيسترد ما نسبته 100%، كما اشتمل القرار على تشكيل لجنة لدعم الثروة الحيوانية.وأكد وزير الزراعة أن هذا القرار مهم جدا واستراتيجي وله علاقة بحماية المزارع، وبالتالي يصب في دعم المزارع لتعزيز صموده في أماكن تواجده.وحول المشاريع المقبلة، قال إن وزارة المالية وافقت على اعتماد الموازنة التطويرية التي تصل الى 110 ملايين شيقل، كما العام الماضي، ما يتيح تقديم مشاريع فلسطينية على صعيد البنية التحتية، إضافة الى المشاريع المتعلقة بالثروة الحيوانية من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سيوفر دعما للقطاع يصل الى 45 مليون يورو.