"الإعلام المجتمعي" يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

وفي هذا الإطار احتفل مركز الإعلام المجتمعي، بالإعلان عن إصدار تطبيق (مساحاتُنا) بمشاركة أكثر من(100) شخص من ممثلي/ات المؤسسات الرسمية، والأهلية والأكاديمية، والمؤسسات الشريكة، والممولين/ات، وعضوات وأعضاء مجلس إدارة مركز الإعلام المجتمعي، وطاقم العمل، وعدد من الصحافيون/ات، والمبرمجات المشاركات في تطوير التطبيق، واللجنة الاستشارية التي تابعت العمل، وناشطو/ات مشروع (مساحاتُنا الآمنة)، ومجموعة كبيرة من الشباب/ات الذين شاركوا في مشاريع ((CMC، بالإضافة إلى الناشطين/ات في مجال الدفاع عن حقوق وقضايا المرأة.







وعقد الاحتفال في قاعة فندق فينيكس وسط مدينة غزة، مع مراعاة الالتزام بإجراءات السلامة المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)، إلى جانب بثه مباشرةً على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وانستغرام).













وبدورها افتتحت عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي، حفل إطلاق تطبيق (مساحاتُنا) مُرحبة بالحاضرين/ات والشركاء، وهنأتهم/ن بمناسبة يوم المرأة العالمي، كما وعرفت بجهود (CMC) في دعم ومناصرة قضايا وحقوق المرأة والشباب، وتطوير سُبل معالجتها، إضافة إلى تسليط الضوء عليها إعلامياً، وتطرقت لدور تطبيق (مساحاتُنا) في توفير مساحة أسهل وأسرع وأكثر أمناً، تُسهل وصول النساء والفتيات الضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي إلى مزودي الخدمات متعددة القطاعات من المؤسسات العاملة في قطاع غزة.









من الجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.

























