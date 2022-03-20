"فتح": ممارسات الاحتلال لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة عملها

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن ممارسات الاحتلال العدوانية، ومواصلة اعتقالاته التعسفية بحق القيادات الوطنية، لن تكسر ارادة وعزيمة شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته.وأكد المتحدث باسم حركة فتح في القدس محمد ربيع، أن اعتقال قوات الاحتلال لمحافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث، والتحقيق معه، ومن ثم الإفراج عنه بكفالة مالية ومنعه من السفر والمضايقات المتواصلة بحقه، تعبر عن عدوانية الاحتلال وعنصريته، ومحاربته لأي وجود فلسطيني في القدس المحتلة.وأضاف، أن ممارسات الاحتلال العنجهية لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة عملهم في خدمة القضايا الوطنية الفلسطينية.وأشاد ربيع بالدور الوطني الهام الذي يقوم به المحافظ غيث، في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، والذي يمثل نموذجا للصمود والتحدي لغطرسة المحتل.وحذر من مواصلة الاحتلال سياسة الاعتقالات بحق شعبنا وقياداته ورموزه الوطنية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الاحتلال.