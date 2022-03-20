عاجل

  • غزة: رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس يعلن صرف رواتب شهر مارس للموظفين يوم الخميس

شؤون فلسطينية

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأحد، بتوحيد الجهود الدولية والدبلوماسية لإصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن (1325) يعالج الخصوصية الفلسطينية، لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات سلطات الاحتلال اللاأخلاقية، التي انعكست جرائمه بحق النساء بشكل خاص، وإيجاد آليــة دوليـــة لجبر الضرر الناتــج عن تدمير الموارد الطبيعية المملوكــة للنساء.

 ودعت الوزيرة حمد في لقاء نظمته الوزارة عبر تقنية "زوم"، على هامش أعمال لجنة وضع المرأة (CSW 66)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول "تغير المناخ في إطار أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين"، إلى ضرورة تبني تدخلات نوعيــة تساهم بتعزيز صمود المواطنين وتشبثهم بأرضهم، خاصة للنساء الريفيات، وإنتاج المعرفة بما يتعلق بالعدالة البيئة، وفقا لقرار مجلس الأمن (1325)، والقرارات اللاحقـــة.

وقالت، إن دولة فلسطين اعتمدت الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن (1325) من قبل مجلس الوزراء، ونُعتَبر الدولة الأولى عربيا في إقرار الجيل الثاني من قبل مجلس الوزراء، وتناولت المحاور التالية: الوقايـــة، الحمايــة، المشاركـــة، المساءلة والاستجابــة للشؤون الإنسانية والإغاثية.

 وأكدت أنه عند الحديث عن المنــاخ والعدالـــة البيئية من منظور القرار، فلا نستطيع أن نغفـــل ضرورة حمايـــة شعبنــا الأعزل من النفايات والمواد الكيماوية الخطرة من دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته التي يتم دفنــها بأراضينــا والاستيلاء على الخلايا الشمسية التي يتم تركيبها بمناطــق (ج)، بحجج واهية وعارية عن الصحــة، وتسرب المياه العادمة للبحر كما هو الحال بقطاع غزة، للقضاء على الثروة السمكية، وتقليص مساحات الصيد بفرض حصار بحري خانق.

وتابعت: "ان حق الإنسان في الماء، هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وكوننا دولة رازحة تحت الاحتلال، ولا نسيطر على كافــة المناطق، تم تهميش بعض المناطق الريفية والتجمعات البدوية وتفاقمت الأوضاع الإنسانية لديهم، فلا يعقــل أن 33% من الأسر لا تحصل على المياه إلا مرة بالأسبوع، و27% من الأسر تحصل عليه 3 مرات بالأسبوع، بسبب استيلاء الاحتلال على 85% من مياه فلسطين، وتعاني محافظات الوطن من اكتظاظ مصطنــع بسبب حصار الأراضي الفلسطينية بالمستوطنــات والحد من التوسع الحضاري والاستثمار بمواردنا الطبيعية".

ونظمت وزارة شؤن المرأة على هامش أعمال لجنة وضع المرأة (CSW 66) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يشار إلى أن اجتماع اللجنة جاء بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلية النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وائتلاف 1325 الأهلي، وبحضور وزير سلطة جودة البيئة، وشخصيات اعتبارية، ومؤسسات حكومية، ومجتمع مدني واسع.

يذكر أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة في نيويورك ستكون لهذا العام حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

"الإعلام المجتمعي" يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

&#34;كهرباء غزة&#34;: سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة لمدة ساعتين

"كهرباء غزة": سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة لمدة ساعتين

&#34;فتح&#34;: ممارسات الاحتلال لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة عملها

"فتح": ممارسات الاحتلال لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة عملها

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

"الخارجية": التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو طه من خانيونس

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

وزير الزراعة: المطلوب إقامة صوامع لتخزين القمح

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

أبو كويك: سيف القدس ما زالت تلقي ظلالها بتصاعد المقاومة في الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون سطح المسجد الإبراهيمي والموقع الأثري في سبسطية

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

"الإعلام المجتمعي" يطلق تطبيق (مساحاتُنا) لتسهيل الوصول للنساء ضحايا العنف

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

الوزيرة حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

"الخارجية": التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

منوعات

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف