بلدية غزة تنجز أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأنجزت بلدية غزة أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي ضمن جهود صيانة الطرق بعد المنخفضات الجوية التي تعرضت لها المدينة لتحسين حالتها وتسهيل حركة السير عليها.واستخدمت البلدية في أعمال الصيانة خلال الفترة المذكورة نحو 500 متراً مربعاً من بلاط الانترلوك الخاص بالشوارع، ونحو 7 أطنان من مادة الإسفلت البارد.وشملت أعمال الصيانة شوارع في مختلفة مناطق المدينة أبرزها؛ صيانة داخل معسكر الشاطئ في شارع سعد صايل، وخليل القوقا وميدان الشهداء، ومنطقة البلاخية، وفي أحياء النصر والرمال الشمالي وتل الهوا والزيتون والشيخ رضوان والتفاح والدرجوالصبرة واجديدة والرمال الجنوبي.كما تم صيانة بالإسفلت لحفر في شوارع بورسعيد، والصحابة، وأحمد الجعبري، والوحدة، وبغداد، والجلاء، والأقصى، وكمال ناصر، ومفترق السامر، وشارع صلاح الدين، بالإضافة إلى شارع عون الشوا، واللد والرملة.يذكر أن بلدية غزة قد نفذت نحو 38 مشروعاً تطويرياً للبنية التحتية في مختلف مناطق المدينة خلال العام الماضي.