اقتصاد غزة: إحالة 60 تاجرًا رفعوا الأسعار للنيابة العامة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد بغزة يعقوب الغندور، اليوم الأحد، إنه تم إحالة 60 تاجرا رفعوا الأسعار الى النيابة العامة.وأضاف الغندور في بيان صحفي "سيتم اليوم إحالة العشرات من كل محافظات قطاع غزة للنيابة العامة رفعوا الأسعار على المواطنين خلال الفترة الماضية".وأوضح أن الوزارة أحالت خلال الأسبوع الماضي 60 محضر ضبط للنيابة العامة، لتجار استغلوا حاجة المواطنين.وحذر الغندور كل من يستغل حاجة المواطنين وظروفهم بأنه سيتم توقيفه فوراً في الميدان والتحفظ على بضاعته والحجز عليها.وطالب الغندور كل الباعة والمحال والتجار الالتزام بالتسعيرة التي حددتها الوزارة ونشرتها وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.