الاحتلال يمدد توقيف 8 معتقلين من جنين لفترات متفاوتة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن محكمة "سالم العسكرية الإسرائيلية" مددت توقيف ثمانية معتقلين من محافظة جنين، بذريعة استكمال التحقيق معه.وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الموقوفين هم: سائد أبو عبيد تمدد توقيفه ليوم ٢٤/٣، وحازم براهمة تمدد ليوم ٢١/٣، ويوسف ياسين تمدد ليوم ٢٤/٣، وعبد اللطيف حمدان تمدد ليوم ٢٣/٣، ومحمد غبارية تمدد ليوم ٢٤/٣، ومحمد فؤاد زيود تمدد ليوم ٢٤/٣، ومحمود عبد الرحمن ياسين تمدد ليوم ٢٤/3، وأنس عبد الرحمن أبو الرب تمدد ليوم ٢٢/٣.