الاحتلال يمدد توقيف 8 معتقلين من جنين لفترات متفاوتة
أفادت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن محكمة "سالم العسكرية الإسرائيلية" مددت توقيف ثمانية معتقلين من محافظة جنين، بذريعة استكمال التحقيق معه.
وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الموقوفين هم: سائد أبو عبيد تمدد توقيفه ليوم ٢٤/٣، وحازم براهمة تمدد ليوم ٢١/٣، ويوسف ياسين تمدد ليوم ٢٤/٣، وعبد اللطيف حمدان تمدد ليوم ٢٣/٣، ومحمد غبارية تمدد ليوم ٢٤/٣، ومحمد فؤاد زيود تمدد ليوم ٢٤/٣، ومحمود عبد الرحمن ياسين تمدد ليوم ٢٤/3، وأنس عبد الرحمن أبو الرب تمدد ليوم ٢٢/٣.
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