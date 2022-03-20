وزير الأوقاف: أنهينا الإعداد لبرامجنا الدينية خلال شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية أنالوزارة قد انتهت من الإعداد لبرامجها الدينية والوعظية والإرشادية المعدة لقرب حلول شهر رمضان المبارك.جاء ذلك خلال لقائه مدراء الأوقاف من مختلف المحافظات حيث شدد على منع الإجازات خلال الشهر الفضيل لجميع الأئمة والمؤذنين والوعاظ والواعظات الداخلية منها والخارجية باستثناء الإجازات الطارئة.كما شدد البكري على ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بخطة الوزارة بالتخفيف على الناس في المواعظ والصلاة وعدم التشدد عليهم بالإضافة إلى ضرورة التقيد التام بمواعيد الأذان وخاصة اذان الإفطار والامساك، والى تنظيف المساجد وفرشها.كما أشار البكري إلى أهمية التركيز في شهر رمضان الفضيل على عمل الخير ودفع الزكاة للفقراء والمساكين من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وتكريس التعاون بين المواطنين وذلك من خلال تفقد الفقراء والمحتاجين.وحث البكري الأئمة والخطباء بضرورة تشجيع المواطنين تكثيف التوافد على المسجد الأقصى وشد الرحال إليه رغم إجراءات الاحتلال، وقيوده التي تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم.