شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: أنهينا الإعداد لبرامجنا الدينية خلال شهر رمضان

وزير الأوقاف: أنهينا الإعداد لبرامجنا الدينية خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن
الوزارة قد انتهت من الإعداد لبرامجها الدينية والوعظية والإرشادية المعدة لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال لقائه مدراء الأوقاف من مختلف المحافظات حيث شدد على منع الإجازات خلال الشهر الفضيل لجميع الأئمة والمؤذنين والوعاظ والواعظات الداخلية منها والخارجية باستثناء الإجازات الطارئة.

كما شدد البكري على ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بخطة الوزارة بالتخفيف على الناس في المواعظ والصلاة وعدم التشدد عليهم بالإضافة إلى ضرورة التقيد التام بمواعيد الأذان وخاصة اذان الإفطار والامساك، والى تنظيف المساجد وفرشها.

كما أشار البكري إلى أهمية التركيز في شهر رمضان الفضيل على عمل الخير ودفع الزكاة للفقراء والمساكين من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وتكريس التعاون بين المواطنين وذلك من خلال تفقد الفقراء والمحتاجين.

وحث البكري الأئمة والخطباء بضرورة تشجيع المواطنين تكثيف التوافد على المسجد الأقصى وشد الرحال إليه رغم إجراءات الاحتلال، وقيوده التي تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

"الخارجية": التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مالطا

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مالطا

مالية غزة تعلن صرف الطلبات الخاصة بمصاريف الجنازة

مالية غزة تعلن صرف الطلبات الخاصة بمصاريف الجنازة

المالكي يضع نظيره السنغافوري في صورة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة

المالكي يضع نظيره السنغافوري في صورة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة

تقرير بمناسبة عيد الأم.. الاحتلال يعتقل عشرة أمّهات في سجونه

تقرير بمناسبة عيد الأم.. الاحتلال يعتقل عشرة أمّهات في سجونه

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

"الخارجية": التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مالطا

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مالطا

مالية غزة تعلن صرف الطلبات الخاصة بمصاريف الجنازة

مالية غزة تعلن صرف الطلبات الخاصة بمصاريف الجنازة

المالكي يضع نظيره السنغافوري في صورة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة

المالكي يضع نظيره السنغافوري في صورة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

"الأورومتوسطي": غرق 20 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة تونس نتيجة جديدة للسياسات الأوروبية التمييزية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف