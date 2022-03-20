روسيا: قتلنا أكثر من 100 عسكري أوكراني في ضربة واحدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أكثر من 100 جندي من الجيش الأوكراني والعساكر المرتزقة قتلوا في غارة روسية دقيقة على مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة جيتومير.وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، "أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان يتمركز هناك مرتزقة أجانب وصلوا إلى أوكرانيا، بالقرب من مستوطنة أوفروش، بمنطقة جيتومير. وتمت تصفية أكثر من 100 مسلح".وطالبت روسيا مرارا الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو بوقف إمدادات الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى اوكرانيا.