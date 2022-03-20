شؤون فلسطينية

الصالح والأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية يبحثان سبل التعاون المشترك

الصالح والأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية يبحثان سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA) محمد دومان، تعزيز التعاون المشترك، والآليات الخاصة بتبادل التجارب والمعرفة والخبرات بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها في المدن المنضوية في إطار المنظمة، من خلال تعزيز إقامة علاقات الشراكة والتوأمة بينها.

وتطرق اللقاء الذي عقد في اسطنبول، وحضره ممثل اتحاد البلديات التركية مراد كوماز، إلى مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة والاتحاد، خاصة ما يتعلق بقضايا المناخ، والمدن الذكية، والمياه، والنفايات الصلبة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار وغيرها من القضايا المشتركة.

ووضع الصالح الحضور بصورة الأوضاع في فلسطين وواقع التحديات التي تواجه الحكومة بشكل عام، وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص، حيث تشكل سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية التحدي الاكبر للقطاع بإعاقته تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية.

وأكد أهمية تفعيل وتعزيز علاقات التوأمة والشراكة بين البلديات الفلسطينية كافة ونظيراتها التركية والإقليمية، نظرا لما لهذه العلاقات من أثر إيجابي على صعيد تمكين البلديات من الاستفادة من تجارب وخبرات نظيراتها في العديد من المجالات، وأيضا لنقل التجربة الفلسطينية المميزة كذلك، والتعريف بها نظرا لغناها وتميزها.

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