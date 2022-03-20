شركة إسرائيلية تعلن ابتكار جهاز استشعار يمكن المستخدم الرؤية من خلف الجدران



ويقول المدير العام ومؤسس شركة "كاميرو" الإسرائيلية، أمير بيئري، إن الجهاز الحديث يمكن قوات الإنقاذ من العثور على أشخاص محاصرين تحت الأنقاض في مناطق منكوبة او في مبان تحترق إضافة الى استخدامه في مداهمات عسكرية على أوكار للإرهاب أو مداهمات بوليسية ضد تجار مخدرات وما الى ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





أما النسخة الأقوى من هذا الجهاز المسمى بـ XLR80، فبإمكانها تركيب صورة لما يجري من وراء الجدران على بعد 100 متر وتعطي تفاصيل مثل عدد الأشخاص في الغرفة وموقعهم فيها وملامح الغرفة او المبنى الداخلية.



ويضيف بئيري ويقول: إن الجهاز يمنح المستخدم صورة حقيقية وآنية لما يجري من وراء الجدران مما يشكل ميزة كبيرة في حوادث الخطف او احتجاز الرهائن ومما يميز الجهاز الجديد هو كونه متنقلا وقليل الوزن نسبيا.



ويقول المدير العام للشركة: إن الجهاز يعتمد على بث أمواج الكترونية في ترددات مختلفة بتذبذبات سريعة جدا تعرف بالنانو ثانية ثم التقاط اصدائها هذه الأمواج على يد الجهاز الذي يركب منها الصورة بشكل آني.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة إسرائيلية ابتكار جهاز استشعار جديد، يمكّن مستخدميه من الرؤيا عبر الجدران واستشعار وجود أجسام جماد أو كائنات حية عبر جدران أو ركام من بعد، يفوق الـ 50 مترا.