مركز حقوقي يستنكر استمرار سقوط الضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية بالقطاع





ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استنكر مركز الميزان وطالب بتقديم الجناة للعدالة، وتفعيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة.





ونقل البيان عن المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة أعلنت عند حوالي الساعة 15:50 من مساء يوم الجمعة الموافق 18/3/2022، عن وفاة المواطن محمد جهاد محمد وادي (31 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال شجار عائلي شرق مدينة غزة.





وبحسب المعلومات الميدانية، فإن شجاراً نشب عند حوالي الساعة 15:10 من مساء اليوم نفسه، بين أفراد من عائلتين في شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تخلله استخدام للأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل المواطن وادي، من سكان المدينة نفسها، وأفادت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء، بأن وادي أصيب بعيار ناري في العنق ما أدى إلى وفاته، كما أصيب في الحادث أربعة مواطنين من بينهم سيدة، وصفت جراحهم بالمتوسطة.





مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبّر عن أسفه لمقتل وادي، واستمرار سقوط ضحايا بسبب انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، فإنه يحذر من مغبّة التهاون مع هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية ستطال المجتمع برمّته وتهدّد أمنه واستقراره، ويدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها.





ويعيد مركز الميزان التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من انتشار السلاح الفردي وأخذ القانون باليد، ويؤكد على أهمية احترام مبدأ سيادة القانون. وعليه، يطالب المركز الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلّفين بإنفاذ القانون وفي معرض انفاذه، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه

رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار سقوط الضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية في قطاع غزة، والتي كان آخرها مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين من بينهم سيدة في مدينة غزة.